POL-OG: Baden-Baden - In Streit geraten

Baden-Baden (ots)

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Sonntagvormittag in der Rheinstraße haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Aktuellem Sachstand zufolge sollen zwei 32 und 37 Jahre alte Frauen kurz vor 12 Uhr aus noch nicht abschließend geklärten Gründen in Streit geraten sein. In diesem Zusammenhang sollen sie sich laut Zeugen mit den Griffen zweier Messer gegenseitig geschlagen haben. Die beiden Beteiligten wurden im Anschluss vorsorglich in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

