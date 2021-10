Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Vorrang missachtet

Kuppenheim (ots)

Ein Verkehrsunfall beschäftigte am Sonntagabend die Beamten des Polizeireviers Gaggenau. Gegen 17:15 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit einem Audi die L67 von Muggensturm kommend in Richtung Kuppenheim, als er beim Abbiegen den Vorrang eines entgegenkommenden KIA missachtete. Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß wurden die Insassen des KIA, sowie die Beifahrerin im Audi jeweils leicht verletzt. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

/cp

