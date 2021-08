Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Hanfpflanzen in Wohnung zufällig entdeckt

Hildesheim (ots)

Freden (neu) - Am späten Mittwochabend waren Beamte der Polizei Alfeld in einem Mehrfamilienhaus in der Hohenzollernallee in Freden eingesetzt. Hier war es kurz zuvor zu Streitigkeiten unter einem Pärchen gekommen. Im Zuge des Einsatzes konnte aus der betreffenden Wohnung der typische Geruch von Marihuana wahrgenommen werden. In der Wohnung selbst wurden dann insgesamt sechs Hanfpflanzen, sowie diverses Zubehör für den Konsum aufgefunden. Die 37-jährige Wohnungsinhaberin erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell