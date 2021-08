Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Aufbruch eines Automaten

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - In der Zeit von Dienstag, 24.08.2021, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 25.08.2021, 05:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter vermutlich mit einem Schlitzschraubendreher den Zahlautomaten der öffentlichen Toilette im Bahnhofsgebäude zu öffnen, um mutmaßlich an das darin enthaltene Münzgeld zu gelangen. Es wurde offensichtlich versucht das an dem Automaten angebrachte Schloss mit dem Schraubendreher zu überdrehen und als der Versuch scheiterte, wurde probiert die Front an der Seite aufzuhebeln. Die wohl eher dilettantischen Versuche führten nicht zum Erfolg. Der entstandene Schaden wird auf ca. 100,- Euro geschätzt. Täterhinweise nimmt die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0 entgegen.

