Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Harsum (jb) Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 18.30 Uhr wurde ein grauer Fiat eines Harsumers durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der genannte Pkw parkte im Buchenweg. Anhand der Unfallspuren am Fahrzeug ist davon auszugehen, dass der Flüchtige mit seinem Pkw beim Ein- oder Ausparken den Fiat berührte. Hinweise zum Unfallflüchtigen erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell