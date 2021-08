Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte entwenden Schmuck, Bargeld und Kleidung aus Erdgeschosswohnung in 31036 Eime - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(fre) Am Montag, den 23.08.2021 (Tatzeitraum 09:00 - 10:45 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter in der Hauptstraße in 31036 Eime durch ein offen stehendes Fenster Zutritt zu der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Täter entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld, Kleidung und Schmuck. Zu der genauen Schadenshöhe können bislang keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell