Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Zweifamilienhaus

Kranenburg-Wyler (ots)

Am Samstag 22.01.2022 in der Zeit zwischen 18:50 Uhr und 18:56 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in die im Obergeschoss eines Zweifamilienhauses gelegene Wohnung an der Hauptstraße ein. Nachdem er ein Zimmer nach Wertgegenständen durchsucht hatte, wurde er durch einen Bewohner des Hauses gstört und flüchtete in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei in Kleve unter Telefon 02821-5040.

