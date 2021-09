Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: PD HL-Lübeck-Wangels

Trunkenheitsfahrten am Wochenende

Lübeck (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu insgesamt drei Trunkenheitsfahrten in der Hansestadt Lübeck und dem Kreis Ostholstein. Die Fahrer erreichten Atemalkoholwerte von 1,51 Promille, 1,70 Promille und 1,82 Promille.

Lübeck - Am späten Freitagnachmittag (03.09.2021) suchte ein 48-jähriger Mann mit seinem Pkw Volvo den Parkplatz eines Supermarktes in der Schwartauer Allee auf. Ersten Ermittlungen zufolge übersah er Lübecker beim Rangieren alkoholbedingt die dortige Packstation. Er beschädigte diese mit seinem Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die alarmierten Beamten des 2. Polizeirevieres Lübeck konnten den Flüchtenden mit seinem Pkw im Rahmen einer Fahndung antreffen. Bei der Kontrolle konnte bei dem Mann Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Bei einem Test erreichte der Fahrer einen Wert von 1,82 Promille. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und sein Fahrzeug verblieb verschlossen am Anhalteort. Gegen den Fahrer ist ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet worden.

Lübeck - Am frühen Samstagmorgen (04.09.2021) gegen 01:30 Uhr befuhr ein 52-jähriger Lübecker mit seinem Fahrrad die Brahmsstraße. Er stürzte alleinbeteiligt auf die Straße und verletzte sich. Erneut waren die Polizeibeamten des 2. Reviers eingesetzt. Die Beamten stellten bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,70 Promille fest. Diese dürfte nach ersten Ermittlungen auch die Ursache für den Sturz gewesen sein. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein beschädigtes Rad wurde an einem Fahrradständer angeschlossen. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ostholstein - Gegen 06:00 Uhr am Samstagmorgen (04.09.2021) befuhr ein 28jähriger Ostholsteiner mit seinem Pkw VW die L 216 aus Richtung Wangels. Kurz nach der Abzweigung nach Grammdorf kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach im Grünstreifen liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen barg den Wagen am Unfallort. Der Fahrer erreichte bei einer Überprüfung seines Atemalkohols einen Wert von 1,51 Promille. Die eingesetzten Beamten der Polizeistation Oldenburg/H. ordneten eine Blutprobe bei dem Mann an und beschlagnahmten seinen Führerschein. Auch gegen diesen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell