Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Scharbeutz/ Tourist verwechselt Ostseestrand mit Fahrbahn

Lübeck (ots)

Am Donnerstag (02.09.2021) traute ein Mitarbeiter der DLRG am Ostseestrand von Scharbeutz seinen Augen nicht, als er einen festgefahrenen SUV an seinem Strandabschnitt entdeckte.

Gegen 10:45 Uhr am gestrigen Vormittag wurden Beamte der Polizeistation Scharbeutz zum FKK-Strand gerufen, nachdem sich ein SUV am Strand festgefahren hatte. Vor Ort bestätigte sich das Bild eines schwarzen Geländewagens, der am Brandungssaum eingesunken war. Als Fahrzeugführer konnte ein 30-jähriger Frankfurter angetroffen werden, der bewusst über die für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrte Strandpromenade auf den Strand gelangt ist. Ein plausibler Grund für das Befahren des Strandabschnittes konnte den Polizeibeamten nicht genannt werden.

Mithilfe eines Unimogs der Gemeinde Timmendorfer Strand musste das Fahrzeug vom Strand gezogen werden.

Gegen den 30-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren hinsichtlich des Verstoßes nach dem Bundesnaturschutzgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell