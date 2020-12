Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Auf Diebestour mit Messer

Waren im Wert von ca. 2.000 Euro wollte ein Mann entwenden. Er hatte ein Einhandmesser dabei.

Raffiniert zeigte sich ein 29-Jähriger bei einem Diebstahlsversuch am Freitagabend. Gegen 19.20 Uhr öffnete er in einem Baumarkt die Verpackung einer Toilettenschüssel. Er entnahm die Schüssel und steckte Elektrogeräte im Wert von ca. 2.000 Euro in den Karton. Dabei wurde der Mann allerdings von einem Ladendetektiv beobachtet, der die Polizei verständigte. Gegenüber den Beamten gab der 29-Jährige an, dass er die Sachen nicht stehlen wollte, sondern einen "Totalausfall" hatte. Da der Dieb in einer Jackentasche ein Einhandmesser mit sich führte, wird er nun wegen eines versuchten Diebstahls mit Waffen angezeigt.

