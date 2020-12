Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Auf Geld und Zigaretten aus

Nach dem Aufbruch eines Zigarettenautomaten am Mittwoch oder Donnerstag in Krummwälden sucht die Polizei den Täter.

Am Donnerstag gegen 12 Uhr meldete ein Zeuge, dass der Zigarettenautomat in der Brückenstraße aufgebrochen worden sei. Die Polizei in Eislingen nahm die Ermittlungen auf. Dabei stellten die Beamten fest, dass ein Unbekannter den Automat aufgehebelt hatte. Der Täter soll Geld und Zigaretten erbeutet haben. Dann flüchtete er. Wann die Tat genau passiert ist, weiß die Polizei noch nicht. Ein anderer Zeuge habe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 23.30 Uhr verdächtige Geräusche gehört, so die Polizei. Die Ermittler prüfen nun, ob dieser Lärm im Zusammenhang mit der Tat steht. Die Eislinger Polizei (07161/851-0) fragt die Bevölkerung:

- Wer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Brückenstraße gesehen?

- Wer konnte in besagter Nacht auffällige Geräusche in der Brückenstraße wahrnehmen?

