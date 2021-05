Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Überörtliche Hilfeleistung - Unterstützung der Feuerwehr Neuss bei einem brennenden mit Stroh beladenen Lkw

Düsseldorf (ots)

Freitag, 28.Mai 2021, 17.29 Uhr Neuss-Uedesheim

Am Freitagnachmittag forderte die Feuerwehr Neuss die Feuerwehr Düsseldorf zur Unterstützung nach Uedesheim an. Dort ist aus bisher ungeklärten Gründen ein mit Stroh beladener Lkw in Flammen aufgegangen. Mit einem multifunktionalen Teleskoplader unterstützten die Einsatzkräfte der Feuerwache Umweltschutz von der Posenerstraße die Löscharbeiten.

Nach der Anforderung durch die Kollegen der Feuerwehr Neuss rückten vier Mitarbeiter der Feuerwehr Düsseldorf mit einem auf einem Einsatzfahrzeug beladenen multifunktionalen Teleskoplader, einer speziellen Greifschaufel und einem Führungsfahrzeug Richtung Neuss aus. Die Kollegen unterstützen die Einsatzkräfte der Feuerwehr Neuss mit dem Teleskoplader beim Entladen des brennenden Strohs, damit dieses auf einer Freifläche verteilt und abgelöscht werden konnte. Nachdem das Stroh abgelöscht wurde, konnte dieses mit einer speziellen Greifschaufel auf mehrere Container verladen werden und der Entsorgung zugeführt werden.

Nach vier Stunden wurden die Kollegen durch die Feuerwehr Neuss aus dem Einsatz entlassen und kehrten zurück in die Landeshauptstadt.

