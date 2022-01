Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Erneuter Einbruch in Rohbau

Kleve (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag, 16:30 Uhr, und Freitag (21. Januar 2022), 07:30 Uhr, erneut in einen Rohbau an der Riswicker Straße eingedrungen. Offenbar kletterten sie über ein Gerüst, um sich durch ein Fenster Zutritt ins Obergeschoss zu verschaffen. Dort durchschlugen sie eine Rigipswand zu einem verschlossenen Raum und entwendeten Werkzeuge. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.

Bereits zwischen Dienstag (18.01.2022), 19:00 Uhr, und Mittwoch (19.01.2022), 06:30 Uhr, war es dort zu einem Einbruch gekommen, siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5125687 (cs)

