Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt-Schaephuysen - Einbruch in Einfamilienhaus

Täter entwenden Bargeld und Schmuck

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Am Donnerstag (20.01.2021) verschafften sich unbekannte Täter zwischen 18:15 Uhr und 20:30 Uhr Zugang zu einem Wohnhaus an der Straße Saelhuysen.

Die Unbekannten hebelten die Terrassentür auf und konnten so in das Einfamilienhaus gelangen. Im Haus durchsuchten die Täter sämtliche Räume und entwendeten Bargeld und Modeschmuck. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

