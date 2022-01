Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Saxonette mit dem Versicherungskennzeichen 731BDF gestohlen

Goch (ots)

Eine Saxonette erbeuteten unbekannte Täter am Donnerstag (20. Januar 2021) in der Zeit zwischen 16:00 und 18:00 Uhr auf dem Gärtnerweg. Das anthrazitfarbene Leichtmofa stand dort verschlossen am Fahrradständer eines Kindergartens und trug das Versicherungskennzeichen 731BDF. Hinweise zum Diebstahl werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 entgegengenommen. (cs)

