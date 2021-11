Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Apolda (ots)

Am 24.11.2021, gegen 12:15 Uhr wurde in Apolda, Utenbacher Straße ein 36jähriger Apoldaer kontrolliert, bei dem Beamte der Polizeiinspektion Apolda in der Geldbörse ein Cliptütchen mit einer Kleinstmenge kristalliner Substanz fanden. Das Beweismittel wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

