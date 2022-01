Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unfallflucht

Mauer beschädigt

Straelen-Herongen (ots)

In der Zeit von Donnerstag (13.01.2022) um 18.00 Uhr bis Freitag (14.01.2022) um 10.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eine Grundstücksmauer an der Einmündung Leuther Straße / Liebfrauenweg in Herongen erheblich. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers, der außerdem ein Verkehrszeichen beschädigt hatte, um einen großen PKW (SUV) oder Transporter/LKW handeln muss. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell