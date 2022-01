Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Fußgängerin angefahren

schwarzer Kleinwagen gesucht

Kleve (ots)

Am Dienstag (18.01.2022) kam es gegen 18:10 Uhr an der Kreuzung Emmericher Straße / Huisberdener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine 29-Jährige Fußgängerin aus Kleve leicht verletzt wurde.

Die 29-Jährige querte an der dortigen Ampel bei Grünlicht für Fußgänger die Emmericher Straße in Richtung Huisberdener Straße. Im selben Moment fuhr ein schwarzer Kleinwagen aus der Huisberdener Straße kommend nach links auf die Emmericher Straße in Fahrtrichtung Kleve und touchierte die Fußgängerin.

Die 29-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der unbekannte Fahrer des Kleinwagens hielt kurz, setzte dann jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um die junge Frau zu kümmern.

Hinweise zum flüchtigen Fahrer nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell