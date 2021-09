Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 65-Jährige wird Opfer von falschen Polizeibeamten - Zwei Baggerschaufeln entwendet

65-Jährige wird Opfer von falschen Polizeibeamten

Freiensteinau - Eine 65-Jährige aus Freiensteinau wurde am Donnerstagnachmittag (09.09.) Opfer von dreisten Trickbetrügern. Die unbekannten Täter kontaktierten die Frau telefonisch. Die Anruferin gab sich als Tochter der Geschädigten aus und behauptete, einen Autounfall gehabt zu haben. Um die U-Haft zu umgehen - so erklärte eine falsche Polizeibeamtin am Telefon - müsse nun Kaution gezahlt werden. Die 65-Jährige übergab in Folge dessen Gold im Wert von mehreren tausend Euro an eine weitere unbekannte Person, die sich ebenfalls als Polizist ausgab.

Tipps Ihrer Polizei:

- Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten, vor allem am Telefon und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! - Die Polizei ruft niemals an, um Sie dazu zu bewegen, Geld abzuholen und den Beamten zu übergeben! - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse! - Wichtig: Benutzen Sie NICHT die Rückruffunktion oder Wahlwiederholungstaste, da Sie sonst wieder bei dem Anrufer und Täter landen können. Legen Sie bewusst auf und wählen Sie selbst die 110 oder die Rufnummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Schildern Sie der Polizei den Sachverhalt.

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de.

Zwei Baggerschaufeln entwendet

Alsfeld - Unbekannte Täter entwendeten zwischen Mittwochabend (08.09.) und Donnerstagmorgen (09.09.) zwei Baggerschaufeln in der Hochstraße. Die Unbekannten demontierten nach derzeitigem Kenntnisstand mit unbekanntem Werkzeug die Baggerschaufel eines weißen Baustellenfahrzeuges des Herstellers "Bobcat". Eine weitere, am Boden festgeklemmte, Baggerschaufel wurde ebenfalls geklaut. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

