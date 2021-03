Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Polizei durchsucht Wohnungen und stellt Drogen sicher

Rostock (ots)

Wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge haben in den heutigen Morgenstunden mehrere Polizeibeamte der Polizeiinspektion Rostock vier Wohnungen im Rostocker Stadtteil Dierkow durchsucht. Den Durchsuchungen gehen Ermittlungen der Kriminalpolizei voraus, die bis März 2020 zurück reichen. Die heute eingesetzten uniformierten Beamten stießen in den Wohnungen der deutschen Männer im Alter von 19 bis 34 Jahren auf insgesamt 4.000 Euro Bargeld, 100 g Amphetamine, mehrere Mobiltelefone und weitere Kleinmengen verschiedener Betäubungsmittel. Darüber hinaus fanden die Beamten unterschiedliche Gegenstände, die dem Waffengesetz unterliegen: Wurfstern und Schlagring. Auch nicht zugelassene Pyrotechnik, zum Teil selbst hergestellt, wurde sichergestellt. Dabei handelt es sich um fast 300 Knallkörper. Zudem wurde bei einem der Tatverdächtigen ein E-Scooter entdeckt und sichergestellt, welches in polizeilicher Fahndung steht. Gegen die vier Tatverdächtigen wurden Strafverfahren wegen Verstoß Betäubungsmittelgesetz und Waffengesetz eingeleitet.

