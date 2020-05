Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zweiradfahrer stürzt auf der Viehbachtalstraße in Solingen

Wuppertal (ots)

Heute (26.05.2020), gegen 10:30 Uhr, kam es auf der Viehbachtalstraße in Solingen zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Mann. Der 77-Jährige war mit seinem Motorroller auf der Richtungsfahrbahn Ohligs unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge prallte er gegen die Leitplanke. Dabei erlitt er mehrere schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen hatte er sein Fahrzeug alkoholisiert gelenkt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Der stark beschädigte Suzuki-Roller musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme leitete die Polizei den Verkehr zeitweise um. (sw)

