Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen-Herongen - Einbruch in Einfamilienhaus obwohl Bewohner im Haus sind

Straelen-Herongen (ots)

Am Mittwoch (19.01.2022) kam es an der Beekerstraße zwischen 17:45 Uhr und 18:20 Uhr zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus.

Obwohl sich die Bewohner des Hauses im angrenzenden Wohnzimmer befanden, drangen die Täter über das Garagendach durch ein gekipptes Fenster ins Schlafzimmer ein, wo sie sämtliche Schränke durchsuchten.

Die Diebe entwendeten Schmuck und Bargeld. Erst als die Geschädigte sich ins Schlafzimmer begab, bemerkte sie den Einbruch.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell