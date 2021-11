Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rietheim-Weilheim) Diebstahl von Rasengitternsteinen - Zeugenaufruf (29.10-02.11.2021

Weilheim (ots)

Wie erst jetzt bei der Polizei bekannt wurde, haben unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 29.10.2021 und 02.11.2021 eineinhalb Paletten mit Rasengittersteinen, die auf einem Parkplatz in der Seitinger Straße gelagert waren, entwendet. Die Steine, deren Gewicht etwa 1,4 Tonnen betragen, befanden sich auf dem Parkplatz vor der Kapelle Maria Hilf und dürften vermutlich mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein. Personen, denen in dieser Zeit verdächtige Wahrnehmungen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, zu wenden.

