Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autodach als Leiter benutzt und beschädigt (07.02.2021)

St. Georgen (ots)

Ein Autodach als "Leiter" ausgesucht hat sich ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr in der Sommerauer Straße. Ein 38-Jähriger wurde durch Geräusche geweckt und schaute nach draußen. Er sah zwei unbekannte Männer, von denen einer auf dem Dach seines vor dem Haus geparkten Autos stand und in das Fenster einer Nachbarwohnung schaute. Als die Unbekannten den Autobesitzer am Fenster sahen, entfernten sie sich in Richtung Ortsausgang und hinterließen Dellen auf dem Dach des Autos. Der dadurch verursachte Sachschaden beläuft sich auf einige hundert Euro. Personen, die Hinweise auf die beiden Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

