Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Langfinger beklauen Frau (06.02.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Taschendiebe haben am Samstag gegen 11 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Carl-Friedrich-Benz-Straße zugeschlagen. Die Täter fingerten die Geldbörse einer 66-jährige Frau unbemerkt aus deren Jackentasche, während sie einkaufte. Erst an der Kasse bemerkte die Frau den Diebstahl. Die Polizei warnt vor Trickdieben, die sich derzeit immer wieder Einkaufsmärkte für ihre Diebstähle heraussuchen. Die Diebe machen sich die Abgelenktheit der Kunden oder auch deren Sorglosigkeit zunutze, wenn beispielweise die Einkaufstasche mit Geldbörse im Einkaufswagen zurücklassen wird. So haben Diebe leichtes Spiel, aber auch vor mitgeführten Rucksäcke, deren Reißverschluss zugezogen ist, machen sie nicht halt.

Die Polizei empfiehlt deshalb, Wertsachen direkt am Körper in einer verschlossenen Tasche mitzuführen, sich nicht von fremden Personen ablenken zu lassen und auch beim Einkaufen wachsam zu sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell