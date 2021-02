Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Schwenningen Auffahrunfall mit Sachschaden (06.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Rund 3.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein Autofahrer am Samstag gegen 14.30 Uhr in der Straße "Alte Herdstraße" verursacht hat. Ein 82-jähriger VW Golf Fahrer bremste am Kreisverkehr Höhe der Erzbergerstraße zu spät und fuhr auf einen Skoda Oktavia eines 48-Jährigen auf. Verletzte gab es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell