Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: PKW-Einbruch

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte schlugen am Donnerstag (28.10.2021) die Scheiben eines geparkten PKW ein und versuchten vermutlich Gegenstände aus den Fahrzeuginnern zu stehlen. Der Kleintransporter war am Tattag in der Berliner Straße abgestellt. Durch den Bruch der Scheibe entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt derzeit noch, welche Gegenstände entwendet wurden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

