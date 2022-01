Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar-Wissel - Nachtrag zur Verkehrsunfallmeldung vom 18.01.2022, 14:18 Uhr

76-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Kalkar-Wissel (ots)

Wie der Polizei mitgeteilt wurde, verstarb der 76-Jährige, der am Dienstag (18.01.2021) bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt wurde, in der Nacht an den Unfallfolgen.

Entgegen der ersten Meldung stellte sich im Rahmen der Ermittlung heraus, dass der Verunfallte zwar ursprünglich aus Kerpen kam, jedoch bereits lange Zeit in Kalkar lebte. (cp)

Die Meldung zu dem Verkehrsunfall finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5124592

