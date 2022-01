Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Einbruch in Wohnhaus

Bargeld und Schmuck erbeutet

Kalkar-Neulouisendorf (ots)

Am Freitag (21. Januar 2022) zwischen 16:45 und 21:20 Uhr sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Bergstraße eingedrungen. Sie machten sich an der Terrassentür zu schaffen, um in das Einfamilienhaus zu gelangen. Anschließend durchwühlten sie Schränke und Schubladen in nahezu allen Zimmern nach Diebesgut. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck. Dem Anwohner war in der Nähe das Hauses mehrmals ein Radfahrer aufgefallen, der auffällig langsam unterwegs war. Weitere Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell