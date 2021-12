Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch

Zweibrücken (ots)

Am 27.12.2021, im Zeitraum von 14.15 Uhr bis 20.30 Uhr, wurde in der Canadastraße versucht gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzudringen. Die Wohnungstür wurde hierbei beschädigt, hielt aber Stand da zusätzlich abgeschlossen war. Schadenshöhe ca. 200 Euro. Verdächtige Wahrnehmungen bitte der Polizei Zweibrücken mitteilen. |pizw

