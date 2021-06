Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld: Stadtmitte: Bewaffneter Überfall auf Bekleidungsgeschäft - Polizei fasst drei Tatverdächtige auf der Flucht in Duisburg

Am Freitagabend (11. Juni 2021) hat die Polizei drei Männer festgenommen, die zuvor einen bewaffneten Raubüberfall auf ein Bekleidungsgeschäft an der Lohstraße begangen haben und geflüchtet waren.

Kurz vor 22 Uhr verließen der 21-jährige Besitzer des Geschäfts und zwei 20-jährige Freunde den Laden. Auf der Straße lauerten ihnen drei maskierte und mit einer Pistole bewaffnete Männer auf, die sie umgehend aufforderten, die Tür zum Laden wieder zu öffnen. Der Ladenbesitzer kam der Aufforderung nach, und zwei Männer betraten die Geschäftsräume. Der Dritte attackierte ihn ohne Vorwarnung mit Faustschlägen ins Gesicht und, als er auf dem Boden lag, mit weiteren Tritten. Ein Freund des 21-Jährigen ging dazwischen. Schließlich konnten die Opfer flüchten und die Polizei informieren.

Der Ladenbesitzer wurde bei dem Angriff leicht verletzt und kam für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus.

Die drei Täter flüchteten in einem dunklen Renault, der vor der Tür geparkt stand. Am Steuer soll nach Angaben von Zeugen eine Frau gesessen haben. Sie soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sein und dunkle lange offene Haare haben. Das Fluchtfahrzeug war mit entwendeten Kennzeichen aus Düsseldorf versehen. Auf dem Europaring machten Beamte das Fahrzeug ausfindig und forderten es zum Anhalten auf. Die Fahrerin setzte jedoch die Fahrt fort, missachtete mehrere rote Ampeln und fuhr auf die Autobahn 57 in Richtung Moers. Kurz nach der Abfahrt Moers Kapellen verunfallte der Wagen am Giesenfeldweg in Duisburg, und die Täter setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Mit der Unterstützung von Einsatzkräften aus den umliegenden Behörden und einem Polizeihubschrauber konnten die Beamten die drei männlichen Tatverdächtigen stellen und festnehmen. Die Fahrerin ist weiterhin flüchtig.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei polizeibekannte 17-Jährige Deutsche. Im Auto wurde eine Tasche mit einer Schreckschusspistole, mehreren Böllern und einem Brecheisen aufgefunden. Der Renault und die Tatmittel wurden sichergestellt. Die Hintergründe zur Tat sind unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Männer werden im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Für weitere Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (233)

