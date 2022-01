Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruchsversuch scheitert

Bocholt (ots)

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Don-Bosco-Straße war am Montag Ziel eines Einbrechers. An der der Wohnungseingangstür stellte die Geschädigte Hebelspuren fest. Der oder die Täter waren nicht in die Wohnung gelangt. Die Tat trug sich zwischen 12.45 Uhr und 20.50 Uhr zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

