Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mofa-Fahrer leicht verletzt

Bad Hönningen (ots)

Am Dienstagnachmittag kollidierten ein Pkw und ein Mofa an der Einmündung Sprudelstraße - Am hohen Rhein in Bad Hönningen. Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Rheinbrohl übersah beim Überqueren der Fahrbahn das bevorrechtigte Mofa eines 61-jährigen Mannes aus Bad Hönningen, es kam zur Kollision. Hierbei wurde der Mofa-Fahrer leicht verletzt.

