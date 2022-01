Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Einbruch in Wohnhaus

Südlohn (ots)

Bargeld erbeutet haben Unbekannte bei einem Einbruch in Südlohn. Am Samstag zwischen 15.45 und 20.00 Uhr waren Unbekannte durch ein Fenster gewaltsam in ein Wohnhaus an der Blumenstraße eingedrungen. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Laden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

