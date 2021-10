Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Alkoholisierter Fahrer kollidiert mit Baum - Schutzengel bewahrt Fahrer vor schwereren Verletzungen

Grassel (ots)

In der Nacht vom 16.10. auf den 17.10.2021 kommt es gegen 23:00 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Wedesbüttel und Grassel zu einem schwereren Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Peiner befuhr die K63 in Richtung Grassel, als er in der dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkommt und gegen einen Baum prallt. Anschließend dreht sich sein grauer BMW um 180 Grad und kommt in der Kurve zum Stehen. Der im Pkw befindliche Peiner liegt, augenscheinlich bewusstlos auf dem Beifahrersitz, bis die Einsatzkräfte der Feuerwehr sich offenkundig dazu entschließen den Verunfallten mit schwerem Gerät aus dem Pkw zu schneiden. Daraufhin erlangte der Peiner das Bewusstsein wieder und stieg, augenscheinlich unverletzt, aus seinem Pkw. Er verhielt sich den Einsatzkräften gegenüber sehr aggressiv und lehnte erstmal eine Behandlung ab. Auf Nachfrage räumte er aber ein Alkohol konsumiert zu haben. Schlussendlich willigte er einer medizinischen Versorgung ein und wurde in ein Klinikum nach Braunschweig verbracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt, um seinen tatsächlichen Blutalkoholwert festzustellen. Ein Strafverfahren gegen den Unfallbeteiligten wurde eingeleitet, weitere Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an.

