POL-GF: Zeugensuche nach zwei Unfallfluchten

Gifhorn (ots)

Zu einem Parkplatzunfall kam es bereits am Donnerstag der vergangenen Woche. Zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen Hyundai Tucson, der auf dem Parkplatz der Volksbank im Steinweg abgestellt war. Der Parkplatz liegt hinter der Bank und wird von der Herzog-Franz-Straße aus befahren. An dem SUV entstand ein Schaden in Höhe von 2300 Euro.

Zu einer anderen Unfallflucht kam es ebenfalls am 07.10.21 in der Rockwellstraße in Gifhorn. Die Fahrerin eines weißen Kleinwagens touchierte im Vorbeifahren einen abgestellten VW Caddy. Die Frau hielt kurz und gab an, auf einem angrenzenden Betriebshof die Personalien austauschen zu wollen. Allerdings hielt sie sich nicht daran und verließ den Unfallort.

Die Frau wird als 60-65 Jahre alt und untersetzt beschrieben. Sie hat blonde, etwa schulterlange Haare und spricht hochdeutsch. Bei ihrem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen zweitürigen VW Polo.

In beiden Fällen werden Zeugen und Hinweisgeber gebeten sich bei der Polizei Gifhorn, unter 05371 980-0, zu melden.

