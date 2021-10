Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zahlreiche Verstöße bei Schwerpunktkontrolle

Gifhorn (ots)

Schon früh am Mittwochmorgen führte die Polizeiinspektion Gifhorn, im Rahmen eines Schwerpunktdienstes, an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durch. Bis 12:15 Uhr stellten die eingesetzten Kräfte des Einsatz- und Streifendienstes dabei insgesamt 132 Geschwindigkeitsüberschreitungen und 8 weitere Verstöße fest. Der Großteil liegt zwar im Verwarngeldbereich, dennoch müssen einige Verkehrsteilnehmer auch mit empfindlichen Bußgeldern, Punkten im Fahreignungsregister und Fahrverboten rechnen.

Bereits zwischen 05:50 Uhr und 06:30 Uhr konnten drei PKW mit über 81 km/h im Bereich der Braunschweiger Straße und der Wolfsburger Straße in Gifhorn gemessen werden. Neben jeweils 160 EUR Bußgeld müssen sich die Fahrer der Fahrzeuge aus Hannover, Gelsenkirchen und Wolfsburg auf vierwöchige Fahrverbote einstellen.

Vor einer Schule im Stadtgebiet fuhr ein Gifhorner mit seinem Audi um 09:04 Uhr mit satten 69 km/h am Messgerät vorbei. Da in diesem Bereich eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gilt, wird ihn das entstandene Foto voraussichtlich 320 EUR kosten. Hinzu kommen 2 Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei und ein einmonatiges Fahrverbot.

Zwischen 09:45 Uhr und 12:15 Uhr mussten gleich fünf Fahrzeugführer eine Zwangspause einlegen, weil sie mit Geschwindigkeiten zwischen 121 und 161 km/h im Bereich einer 80er-Strecke auf der B4 in Höhe Gamsen gemessen wurden. Der Spitzenreiter aus Gifhorn war mit seinem VW Passat doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs und wird nun mit einem Bußgeld in Höhe von 1200 EUR, 2 Punkten und 3 Monaten Fahrverbot rechnen müssen. Achtzehn weitere Kraftfahrzeugführer, die in diesem Bereich gemessen wurden, erwarten Bußgelder von bis zu 120 EUR und jeweils 1 Punkt im Fahreignungsregister.

Das Ergebnis zeigt, dass auch zukünftig gleichgelagerte Kontrollen notwendig sind, um das Geschwindigkeitsniveau weiterhin und dauerhaft zu senken und damit schweren Unfallfolgen vorzubeugen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell