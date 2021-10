Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

2.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem gelben Seat Ibiza. Das Auto stand am Montag zwischen 12:45 Uhr und 13:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelhauses an der Ruhrölstraße. An dem Seat ist die Fahrertür beschädigt. Hinweise liegen bislang nicht vor.

Castrop-Rauxel

Am Montag, zwischen 08:20 Uhr und 09:10 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Opel Corsa auf einem Parkdeck am Widumer Tor. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Sachschaden an dem Opel wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Dorsten

Am Montag, zwischen 06:00 Uhr und 15:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten weißen Mitsubishi Space Star am Südwall. Er hinterließ 2.000 Euro Sachschaden, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell