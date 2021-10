Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Die Polizei sucht Zeugen, die am Wochenende auf der Hohe Straße verdächtige Personen gesehen oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurde in die Räume einer Hilfs-Organisation eingebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten einen Tresor mit Bargeld.

Castrop-Rauxel:

Am Montagmorgen oder Montagvormittag sind unbekannte Täter in eine Wohnung auf der Oberhofstraße eingebrochen. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld, eine Handtasche und eine Armbanduhr. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Räume, um an die Beute zu kommen.

Herten:

An mehreren Stellen in Herten haben unbekannte Täter Scheinwerfer gestohlen, die für eine Kulturveranstaltung installiert waren. Nach bisherigen Erkenntnissen fehlen insgesamt 15 Scheinwerfer. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu Tatverdächtigen geben können. Die Scheinwerfer sind unter anderem von der Westerholter Straße, der Langenbochumer Straße und der Straße Über den Knöchel weggekommen. Die Tatzeit liegt zwischen vergangenem Donnerstag und Sonntagabend.

Waltrop:

Heute am frühen Morgen sind unbekannte Täter in das VHS-Gebäude auf der Ziegeleistraße eingebrochen und haben einen Büroraum durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Täter eine Leiter, um durch ein Fenster ins Gebäude einzusteigen. Außerdem hatten sie offensichtlich eine Schubkarre dabei. Der Einbruch war gegen 3.30 Uhr. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht ganz klar.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

