Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Gamshurst - Fahrzeugbrand nach technischem Defekt

Achern, Gamshurst (ots)

Ein Fahrzeugbrand hat am Sonntagmorgen auf einem Firmenparkplatz in der Oststraße zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Gegen 6 Uhr wurde dort ein unfallbeschädigter Mercedes-Benz abgestellt. Wenig später stand der Wagen in Flammen und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr Achern gelöscht werden. Nach bisherigen Feststellungen dürfte ein technischer Defekt der Auslöser für den Vollbrand des Unfallfahrzeuges gewesen sein. Hinweise auf eine herbeigeführte Brandentstehung liegen nicht vor.

/ae

