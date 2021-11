Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Körperverletzung

Rasatt (ots)

Die Hintergründe einer handfesten Auseinandersetzung am Sonntagmittag in der Bahnhofstraße sind noch nicht abschließend geklärt. Fest steht bislang, dass es gegen 14.30 Uhr zwischen zwei 23 und 32 Jahre alten Männern zu einem Streit gekommen sein soll, bei welchem der ältere der beiden verletzt wurde. Als sein jüngerer Kontrahent in der Folge einer Kontrolle unterzogen werden sollte, ergriff er mit waghalsigen Manövern fußläufig die Flucht. Nachdem er unter anderem aus rund sieben Metern Höhe aus einem Fenster auf ein Autodach gesprungen war, wobei er nach ersten Erkenntnissen keine schwereren Verletzungen davontrug, konnte er kurz darauf von Beamten des Polizeireviers Rastatt gestellt werden. Möglicherweise befand sich der 23-Jähriger in einer psychischen Ausnahmesituation. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell