Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, A5 - Noch Sommerreifen aufgezogen - Glatteisunfall

Mahlberg (ots)

Möglicherweise führten drei an einem Auto montierte Sommerreifen und lediglich ein Winterreifen am Samstagmittag auf der A5 zwischen der Anschlussstelle Lahr und Ettenheim zu einem Verkehrsunfall. Gegen 15:15 Uhr kollidierte ein 44-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer, offenbar glatteisbedingt, kurz vor der Ausfahrt Rasthof Mahlberg mit der rechten sowie linken Schutzplanke. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro, während sich der Schaden an der Schutzplanke auf circa 1.000 Euro belaufen dürfte. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Ihn erwartet nun, ebenso wie den Halter des Mercedes-Benz, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der unzureichenden Reifenausstattung .

/jp

