POL-OG: Baden-Baden, Oos - Mit Messer verletzt

Baden-Baden (ots)

Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden am Sonntagabend eingeleitet, nachdem es in der Straße "Im Rollfeld" zwischen zwei 25 und 36 Jahre alten Männern zu einem handfesten Streit kam. Im Zug des Disputs soll der Mittdreißiger ein Messer gezückt und gegen 21.40 Uhr seinen Kontrahenten damit verletzt haben. Letztlich mussten beide Männer durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes versorgt werden. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Vorfalls dauern an.

