POL-WAF: Sassenberg. Technischer Defekt löst Brand im Gartenhaus aus

Warendorf (ots)

Ein technischer Defekt löste am Montag, den 15.02.2021, um 17.20 Uhr, einen Brand in einem Gartenhaus am Bernhard-Tarner-Weg aus. Bei dem Versuch, das Feuer mit eigenen Mitteln zu löschen, erlitt der 72-jährige Besitzer leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit nicht fest.

