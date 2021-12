Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 74-Jährige bei Einkauf bestohlen

Erkelenz-Gerderath (ots)

Nach einem Einkauf verließ eine 74-jährige Frau aus Erkelenz am Samstag, 11. Dezember, gegen 13 Uhr, einen Supermarkt an der Lauerstraße. Als diese gerade mit ihrem Fahrrad das Gelände verlassen wollte, wurde sie von zwei bisher unbekannten Männern, die sich bereits im Kassenbereich des Supermarkts auffällig verhalten und vorgedrängelt hatten, angesprochen und abgelenkt. Anschließend musste die Seniorin feststellen, dass ihre Geldbörse aus ihrem Rucksack entwendet worden war. Laut Beschreibung handelte es sich bei den Tätern um zwei Männer mit südeuropäischem, gepflegtem Aussehen. Sie waren etwa 30 Jahre alt, trugen hochwertige Kleidung und beide jeweils eine schwarze Umhängetasche. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter Telefon 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

