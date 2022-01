Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Türen zu Geschäftsräumen halten stand

Bocholt (ots)

In ein Friseurgeschäft eindringen wollten Unbekannte am vergangenen Wochenende in Bocholt. Den Tätern gelang es jedoch nicht, eine der Türen zu den Räumlichkeiten aufzuhebeln. Die Tat ereignete sich an der Osterstraße. Wer Hinweise geben kann, sollte sich mit der Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 in Verbindung setzen.

