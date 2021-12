Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Feuer gefangen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache fing eine alte Holzlaube in einem verwilderten Garten in Eisenberg am Dienstagmorgen Feuer. Die Hütte brannte vollständig nieder, wodurch ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstand. Während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr musste die angrenzende Landstraße voll gesperrt werden. Eine Gefahr für andere Gebäude oder umliegende Flächen konnte durch das zügige Handeln der Feuerwehr allerdings unterbunden werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell