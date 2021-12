Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit Bus

Bad Sulza (ots)

In Bad Sulza, in der Eckartsbergaer Straße kam es am 21.12.2021, gegen 13:00 Uhr zu einem Unfall als ein 45jähriger Busfahrer beim Einfahren in die dortige Bushaltestelle gegen einen parkenden Lkw stieß. Verletzt wurde niemand. Der genaue Sachschaden ist noch nicht bekannt. Die Fahrzeuge blieben in der Obhut ihrer Besitzer und konnten anschließend weiter genutzt werden

