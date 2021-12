Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Gartenlaube

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum 19.12.2021, 13:00 Uhr bis 21.12.2021, 16:30 Uhr kam es in Apolda, in der Oststraße, in einer dortigen Kleingartenanlage zum Aufbruch einer Gartenlaube. Der oder die Täter hebelten das Fenster der Laube mit Hilfe eines Werkzeugs auf, um in das Innere zu gelangen. Hieraus wurden nun mehrere elektrische Geräte der Marken Bosch und Makita enwendet. Der Beuteschaden beträgt ca. 3.000 Euro. Der Schaden am Fenster ist mit 50 Euro eher als gering anzusehen.

