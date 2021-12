Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drogen gefunden

Weimar (ots)

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Ettersburger Straße machte im Keller dieses einen ungewöhnlichen Fund. Sie stieß auf mehrere kleine Päckchen, in denen sich Marihuana befand. Zudem befanden sich an dem Auffindeort Utensilien zum Betäubungsmittelkonsum. Die aufgefundenen Gegenstände wurden von den verständigten Polizisten beschlagnahmt. Nunmehr laufen die Ermittlungen zum eigentlichen Besitzer der verbotenen Substanzen.

